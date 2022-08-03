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Diyarbakır'da kurutmalık domates mesaisi başladı

AA

Diyarbakır'da kurutmalık domates mesaisi başladı

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yetiştirilen domatesler kurutulduktan sonra dünyanın dört bir tarafına ihraç edilecek.

Girişimcilerin Karacadağ'da kiraladığı arazilerde ve anlaşma yapılan çiftçilerle 4 bin 226 dekar alanda nisan ayında fideleri toprakla buluşturulan kurutmalık domateste hasat başladı. Tonlarca domates, hasadın ardından beyaz örtülere serilerek kurutuluyor.

Bunaltıcı sıcakta tarlalarda işçilerin topladığı domatesler araçlarla getirildiği kurutma alanında yüzlerce kişi tarafından ikiye kesilerek, örtüye serilip tuzlanıyor. Kurutma işleminin ardından domatesler, firmalar aracılığıyla ABD ile Arap ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

- "Kuru domates hedefimiz 1800 ton"

Girişimcilerden Muzaffer Işıklı, AA muhabirine, son 2 yıldır kentte kurutmalık domates yetiştirdiğini söyledi.

İlde 3 bin 500 dekar alanda kurutmalık domates ürettiğini belirten Işıklı, bu yıl dolu nedeniyle üründe bir miktar zarar oluştuğunu ifade etti.

Işıklı, "Hedefimiz 35 bin ton yaş domatesti fakat doludan dolayı şu an yaklaşık 22 bin ton yaş domates bekliyoruz. Daha önce 35 bin ton yaş domatesten 2 bin 500 ton kuru domates olan hedefimiz, 1800 tona düştü." dedi.

Karacadağ bölgesinde iklim ve toprak yapısının kuru domates yetiştirmeye uygun olduğunu dile getiren Işıklı, nem olmadığı için üründe küf oluşmadığını söyledi.

"Belirli aylardan sonra yağmur yağmıyor. Çiğ olmadığı için domates daha kaliteli bir şekilde kuruyor. Burada güneşe serdiğim domatesi 4-5 günde topluyorum. Karacadağ bölgesinin en büyük avantajı toprakların bakir olması. Bazı arazilerde ilk defa sulu tarım yapılıyor, ilk defa domates ekiliyor." ifadelerini kullanan Işıklı, bunun domatese hem renk hem de kalite kattığını belirtti.

Işıklı, bölgede işçi sıkıntısı da yaşamadıklarını, daha önce başka bölgelere mevsimlik işçi olarak giden kişilerin artık memleketlerinde çalışma imkanı bulduğunu kaydetti.

Bu yıl kiraladığı arazilerin dışında anlaşma yaptığı 22 çiftçiye de bu üretimle ekonomik katkı sunduğunu ifade eden Işıklı, "Onlar için de bir kazanç kapısı oldu." dedi.

Işıklı, Karacadağ bölgesinde üretilen kurutmalık domatesin son derece kaliteli olduğunu söyledi.

"Karacadağ'ın kurutmalık domatesini hiçbir şehirde bulamayız. Bakir topraklar olduğu için domateste hastalık da yok. Umut ediyorum 2025'e kadar Diyarbakır ve Karacadağ bölgesi kuru domateste Türkiye'de bir numara olur. Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinin ayrı bir özelliği var." diyen Işıklı, bu toprakların ürüne ayrı bir bereket ayrı bir lezzet kattığını dile getirdi.

Ürettikleri kurutulmuş domateslerin dünya sofralarında yerini alacağına işaret eden Işıklı, 10 Ağustos'tan itibaren tam kapasiteyle çalışacaklarını ifade etti.

Işıklı, "Şu an günlük 150 ton yaş domatesi kurutmaya bırakıyoruz. Yaklaşık 10 gün sonra günlük 500 tona çıkacağız." bilgisini verdi.

- "Alım garantisi olduğu için büyük bir avantaj"

Anlaşmalı domates yetiştiren Hamit Aslan da ürettikleri domatesin alım garantisi bulunduğunu belirtti.

Bu üretim sayesinde hem bölgedeki insanlara ekonomik katkı sağlandığını hem de ürettikleri ürünü rahatlıkla satabildiklerini ifade eden Aslan, "Domatesimiz tarlada kalmadığı için çiftçi olarak rahatız. İstediğimiz şekilde ürün yetiştirebiliyoruz. Daha önce ektiğimiz domatesin nasıl satılacağını düşünerek yatıyorduk. 'Acaba satılacak mı?' diye düşünüyorduk. Alım garantisi olduğu için büyük bir avantaj. Daha önce 50-60 dekarda domates yetiştiriyorduk, şu anda alım garantisi olduğu için çok büyük ölçekte domates yetiştiriliyor." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Kübra Çetraz, üniversitede okuduğunu, ailesine katkı sunmak için yazın Karacadağ bölgesinde çalıştığını söyledi.

Daha önce mevsimlik işçi olarak Manisa'ya gittiklerini anlatan Çetraz, "Daha yakın olduğu için bu yıl buraya geldik. Burası evimize 40 dakika mesafede. Günübirlik de gidip gelmeye müsait. Bu iş sürdüğü sürece çalışmak için buraya geleceğiz." ifadesini kullandı.







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