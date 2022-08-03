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Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde

AA

Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde

DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yazın başlamasıyla bölgede 40 derecenin altında seyreden sıcaklık temmuz ayının sonu, ağustos ayının başında 5-6 derece yükseldi.

2 Ağustos'ta bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 46, Silopi ilçesinde 47, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 45, Kızıltepe ilçesinde 44 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklık bugün Diyarbakır ve Batman'da 42, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43, Silopi ilçesinde 40, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 42 dereceye ulaştı

Bölgede önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklığın 6 Ağustos'ta Diyarbakır'da 43, Batman'da 42, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 44, Nusaybin ilçesinde 44, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde ise 46 derece olacağı öngörülüyor.

- Diyarbakır

Kentin tarihi mekanları, meydanları ve caddeleri sıcak hava nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşadı.

Sıcaktan bunalanlar gölgelik alanlar, park ve bahçeler ile klimalı ortamları tercih ediyor.

Bazı çocuklar ise merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunda serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalan 85 yaşındaki bir kadının tarihi köşkün kaynak suyuna ayaklarını sokarak serinlemeye çalıştığı, bazı gençlerin ise hortumla başlarına su döktüğü görüldü.

Vatandaşlardan Ramazan Bilen, AA muhabirine, 10 gündür kentte sıcak havanın etkisini yaşadıklarını söyledi.

Annesini serin olduğu için Gaziköşkü'ne getirdiğini anlatan Bilen, yaşlıların sıcak havadan daha çok etkilendiğini belirtti.

Bilen, "Şehir merkezine göre burası serin ve annem burada rahat ediyor." dedi.

- Cizre

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor.

Esnafın bir kısmı öğle saatlerinde kepenk kapatıp dinlenmeye çekilirken, kepenkler akşam saatlerine doğru yeniden açılıyor.

Hissedilir sıcaklığın daha da yüksek olduğu ilçede vatandaşlar gündüz ya evlerine çekiliyor ya da gölge alanlarda ve klimalı ortamlarda vakit geçiriyor.

Akşam saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar serinlemek için Dicle Nehri'nin çevresindeki çay bahçeleri ve parkları tercih ediyor.

Döner ustası Mehmet Emin Yümlü, ilçede hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığını belirterek, mesleği gereği bu sıcaklığı en yoğun hissedenlerin başında olduğunu ifade etti.

Ekmeklerini kazanmak için sıcak havaya rağmen çalışmayı sürdürdüklerini dile getiren Yümlü, "Bu sıcağa katlanmak zorunda kalıyoruz. Gündüz saatlerinde insanlar alışverişe çıkmıyor. Sabah alışveriş yapıp öğle vakti gelmeden evlerine dönüyorlar. Öğle vakti çarşı boş kalıyor. İşi olmayanlar dışarı çıkmıyor. Esnaf da ya iş yerlerinde dinleniyor ya da evlerinde klimalı ortamda serinliyor." diye konuştu.

Manav İbrahim Yel ise bu yüksek sıcaklığa insanların dayanmasının zor olduğunu anlatarak, sıcak havaya rağmen tezgahın başında beklediklerini aktardı.

Yel, bu sene hissedilen sıcaklığın önceki yıllardan yüksek olduğuna dikkat çekti.

- Silopi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde de vatandaşlar kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

İlçedeki cadde ve sokaklarda öğle saatlerinde sakinlik gözlenirken bazı vatandaşlar şemsiye ile sıcaktan korunmaya çalıştı.

Sıcaktan korunmak için şemsiye kullanan Zeynep Ataman, ilçede havanın çok sıcak olduğunu, evlerinden şemsiyeyle çıktıklarını söyledi

Esnaf Serdar Kınay ise bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bazı günler öğle saatlerinde iş yerini kapatarak, dinlenmeye çekildiğini belirtti.


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