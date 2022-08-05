Dicle'de Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımına başlanıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile İLBANK ortaklığıyla Dicle ilçesinin altyapı sorununu 2056 yılına kadar çözecek "Atıksu Arıtma Tesisi"nin yapımı başlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, yer altı ve tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelerde inşa ettiği atıksu arıtma tesislerine bir yenisini daha ekliyor.

İlçenin 2056 yılına kadar altyapı sorununu ortadan kaldıracak tesisin ihalesi tamamlandı. Yer tahsisi yapıldıktan sonra ilk kazma vurulacak.

Canlıların yaşamını tehdit eden su kirliliğinin önüne geçilmesi açısından büyük önem arz eden arıtma tesisi sayesinde bölgenin en büyük su kaynağı olan Dicle Nehri'nin kirlenmesi önlenecek.

Arıtılan suyun deşarj edilmesini sağlayacak projede tarım arazileri de kirli sudan korunmuş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, geleceğe uygun projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.



Tutşi, "Tesisin yeri tespit edildi. Proje yapım işinden sonra 2056 yılına kadar ilçenin atıksu sorununu çözecek olan tesisin inşaatına başlanacak. Proje sayesinde ilçemizin altyapı sorunu tamamen çözüme kavuşacak. Şehir merkezinden kırsala hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





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