Diyarbakır Valisi Su, Kulp, Lice ve Kocaköy ilçelerinde vatandaşlarla görüştü

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Kulp, Lice ve Kocaköy ilçelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Su Kulp ilçesinde esnafı ziyaret etti, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüştü.



Su, daha sonra Kulp'ta "Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme" projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle yetiştiricilere meyve bahçeleri malzemesi dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşan Su, Büyükşehir Belediyesi olarak Kulp ilçesinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Kulp'ta 2020-2022 yılları arasında 439 kilometre stabilize yol yaptıklarını ifade eden Su, ilçede otobüs seferleri düzenlediklerini aktardı.



Su, gençlerin yararlanması için ilçede yarı olimpik yüzme havuzu ile yeni terminal binasının inşasına başladıklarını bildirdi.



Eğitime çok önem verdiklerini ifade eden Su, çocuklar için ilçede bir bilgi evi ve akademi lise yapmayı planladıklarını aktardı.



Su, şunları kaydetti:

"16 ilçemizde 550 kişiye 177 bin 760 fidanın dağıtımını gerçekleştirdik. Kulp'ta son 2 yılda 98 üreticimize 533 dekar alan için 21 bin 921 fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün de bu fidanların dikildiği bahçelerin korunması için tel örgü, beton direk ve payandaları dağıtacağız."

Törenin ardından Kulp Kaymakamlığına geçen Su, Kaymakam Mustafa Gözlet'ten ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Su, esnaf ve vatandaşlarla görüştü, karşılaştığı çocuklara oyuncak hediye etti, bakkaldan dondurma ikram etti.

İlçede bir kıraathanede mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Su, iletilen sorunların çözülmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Kulp'a bağlı Ağaçlı köyünde bulunan İpek İplik Üretim Tesisi'nde inceleme yapan Su, daha sonra Lice ve Kocaköy ilçelerine geçti.

Su, iki ilçede kaymakamlıkları ziyaret ederek, görüştü kaymakamlardan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Su'ya temaslarında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve daire başkanları eşlik etti.





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