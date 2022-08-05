Bağlar Belediyesinin okul öncesi eğitim faaliyetine katılan çocuklar için etkinlik

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen okul öncesi eğitim faaliyetine katılan çocuklar için 8 aylık eğitimin ardından etkinlik düzenlendi.



Körhat Mahallesi'nde bulunan ve 300 çocuğun eğitim gördüğü Solin Çok Amaçlı Çocuk Merkezi'nde 4-6 yaş grubu çocuklar için mezuniyet etkinliği yapıldı.



Etkinlikte şarkılar söyleyen çocuklar oynadıkları oyunlarla eğlenceli zaman geçirdi.



Etkinliğe katılan aileler verilen eğitim hizmetinden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.





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