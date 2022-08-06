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Sıcak havanın etkili olduğu Güneydoğu'da Cizre dün 47,4 dereceyi gördü

AA

Sıcak havanın etkili olduğu Güneydoğu'da Cizre dün 47,4 dereceyi gördü

DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu hafta sıcak hava etkili oluyor, Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün sıcaklık 47,4 derece ölçüldü.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yazın başlamasıyla bölgede 40 derecenin altında seyreden sıcaklık temmuz ayının sonu, ağustos ayının başında 5-6 derece yükseldi.

Bölgede 5 Ağustos'ta en yüksek sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Sur ve Bismil ilçelerinde 44,1, Batman'ın Gercüş ilçesinde 46,3, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 46,1, Cizre ilçesinde 47,4, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,7, Mardin'in Dargeçit ilçesinde 45,4, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 43,6 olarak ölçüldü.

Bölgede bugün de sıcak hava etkili oluyor. Hissedilen sıcaklığın daha da yüksek olduğu il ve ilçelerde vatandaşlar, 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.

- Kavurucu sıcak yaşamı olumsuz etkiliyor

Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde de vatandaşlar kavurucu sıcakla mücadele ediyor.

Kızıltepe'de vatandaşlar gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçirerek serinlemeye çalışıyor. Bazı çocuklar ve gençler başlarına su dökerek serinlerken, kimi esnaf da serinlemek için sık sık hortumla iş yerinin önünü suluyor.

Serinlemek isteyenler dondurma ve meyan şerbetine rağbet gösteriyor.

Kızıltepe Meydanı'nda dondurma satan Mustafa Demircan, AA muhabirine, ilçede hissedilen sıcaklığın zaman zaman 50 derece olduğunu belirterek, "İnsanlar dışarıya çıkamıyor." dedi.

Meyan şerbeti satan Hıdır Güler de sıcak havanın bunaltıcı boyutta olduğunu, meyan şerbetinin sıcak havalarda yoğun olarak tercih edildiğini söyledi.

Vatandaşlardan Davut Aksel birkaç yıldır ilçede yaşadığını ancak hala sıcaklara alışamadığını, özellikle bugünlerin çok sıcak geçtiğini belirtti.

Aksel, "Bazen nefes almakta zorlanıyoruz. Soğuk, buzlu suları alnımıza, boynumuza koyarak, gölgede oturup serinlemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nusaybin'de sıcaktan bunalanlar sokak ve meydanlardaki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışıyor.

- Cizre'de esnaf öğle saatlerinde iş yerini kapatıyor

Cizre'deki caddeler, sokaklar ve parklar, bunaltıcı sıcak nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Sıcaktan korunmak isteyenlerin gündüz evlerine çekildiği ilçede esnaf da ya iş yerlerinde serin ortamlarda dinleniyor ya da kepenk kapatıp evinde zaman geçiriyor.

Vatandaşlardan Metin İri, serinlemek için genellikle Dicle Nehri kenarındaki parkları tercih ettiklerini ancak bunaltıcı sıcaklarda bu mekanlarda da serinlemenin zor olduğunu söyledi.

İri, "12.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmıyoruz. Hava serinledikten sonra dışarı çıkıyoruz." diye konuştu.

Mazlum Dayar da hissedilen sıcaklığın daha da yüksek olduğunu anlatarak, "Bundan dolayı hem bizler hem de esnaf zor bir süreç geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

- Silopi'de cadde ve sokaklar sakin

Şırnak'ın Silopi ilçesinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor. En sıcak günlerin yaşandığı ilçede araç trafiğinde de düşüş görülüyor.

Vatandaşlardan Gamze Bal, sıcak havadan olumsuz etkilendiklerini, gerekmedikçe evden çıkmadıklarını belirtti.

Esnaf Halil Durmuş, bunaltıcı sıcakta klima ile serinleyebildiklerini söyledi.

- Ekmek fırınında çalışanlar sıcağı daha çok hissediyor

Diyarbakır'da 20 yıldır ekmek fırınında çalışan Cuma Yavuzkılıç, hissettikleri sıcaklığın 60 dereceyi bulduğunu anlatarak, "Sıcaktan dolayı zorlanıyoruz. Özellikle Güneydoğu'da yaz aylarında mesleğimiz çok zorlu." dedi.

- Sıcak hava hayvanları da etkiliyor

Hayvanlarını serinlemeleri için Dicle Nehri kenarına getiren çoban Yusuf Yılmaz, bunaltıcı sıcaktan dolayı hayvanları sabaha karşı otlattıklarını ifade ederek, sıcaktan hayvanların da çok etkilendiğini kaydetti.

- Uzmandan sıcaklara karşı uyarı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, bölgede termometrelerin 47 dereceyi gösterdiğini belirtti.

Sıcaklık ve sağlık arasında çok yakın ilişki bulunduğuna işaret eden Toprak, aşırı sıcak veya soğukta insan organizmasındaki savunma mekanizmalarının yetersiz kalabildiğini aktardı.

Toprak, sıcaktan en çok etkilenenlere değinerek, "Bebekler en yüksek risk grubunu oluşturuyor. Çünkü bebeklerde ısıyı regüle etme mekanizması çok iyi çalışmıyor. Bu nedenle bazen yetişkinler açısından çok sorun olmayan sıcaklık derecesi bebeklerde tehlikeli durumların gelişmesine neden olabilir. Çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar daha yüksek risk altında. 40 derecenin üstündeki sıcaklarda eğer gölgede değil güneş altında kalınıyorsa risk yüksek." ifadelerini kullandı.

Özellikle riskli grupların güneşe çok maruz kalmaması gerektiğini söyleyen Toprak, güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde spor veya ağır iş yapmanın hayati tehlike oluşturabileceğini ifade etti.

Toprak, yüksek sıcaklığın insanlarda bulantı-kusma, depresyon, konuya odaklanamama gibi etkilerin yanı sıra baş ve kramp benzeri ağrılara neden olabileceğini dile getirerek, orta yaş üstü insanların bol su içmeleri gerektiğini söyledi.

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