Diyarbakır'da hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu açılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu düzenliyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Diyarbakır Şehir Tiyatroları (DBŞT) yoğun talep üzerine "Hızlandırılmış Tiyatro ve Drama Kursları" açıyor.

Tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler, kurslarda profesyonellik yolunda ilerleme fırsatını yakalayacak.

18 yaş ve üstü kişiler kurslar için 14 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Ücretsiz verilecek kurslarda eğitimler 20 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ekim'de sona erecek.

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