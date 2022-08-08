Diyarbakır'da Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler müzeleri gezdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler düzenlenen program kapsamında kentteki müzeleri gezme fırsatı buldu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, merkez ve kırsal ilçelerdeki bilgievlerinde eğitim gören çocuklar için hazırladığı "Gez -Gör" programı kapsamında gezi ve etkinlikler gerçekleştiriyor.

Etkinliklere katılan çocuklar, Diyarbakır'daki tarihi ve turistik mekanları ziyaret ederek, merek ettikleri soruları sorma fırsatı buluyor.

Hazırlanan etkinlikler kapsamında Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi'nde eğitim gören yaz okulu öğrencileri, Diyarbakırlı şair ve yazarlardan Cahit Sıtkı Tarancı, ve Ziya Gökalp müzeleri ile Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'ni gezdi.

Öğretmenler öğrencilere müzeleri tanıttı, şairlerin hayatları hakkında bilgi verdi.



Öğrencilerden Abdulkadir Geylani Üzer, Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'ni çok beğendiğini belirterek, yazdıkları kitapları, şiirleri ve Osmanlıca eserleri incelediklerini ifade etti.



Faruk Bayram da kentin tarihini tanımak için müzeleri gezdiklerini aktardı.



Ayşe Tekin de müzeleri gezmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şairlerin şiirlerini okuduk ve çok beğendik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı çocuklara yönelik etkinlikleri sürdürecek.

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