Diyarbakır'da Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler müzeleri gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler müzeleri gezdi

AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler düzenlenen program kapsamında kentteki müzeleri gezme fırsatı buldu.

Diyarbakır'da Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler müzeleri gezdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler düzenlenen program kapsamında kentteki müzeleri gezme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, merkez ve kırsal ilçelerdeki bilgievlerinde eğitim gören çocuklar için hazırladığı "Gez -Gör" programı kapsamında gezi ve etkinlikler gerçekleştiriyor.

Etkinliklere katılan çocuklar, Diyarbakır'daki tarihi ve turistik mekanları ziyaret ederek, merek ettikleri soruları sorma fırsatı buluyor.

Hazırlanan etkinlikler kapsamında Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi'nde eğitim gören yaz okulu öğrencileri, Diyarbakırlı şair ve yazarlardan Cahit Sıtkı Tarancı, ve Ziya Gökalp müzeleri ile Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'ni gezdi.

Öğretmenler öğrencilere müzeleri tanıttı, şairlerin hayatları hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerden Abdulkadir Geylani Üzer, Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'ni çok beğendiğini belirterek, yazdıkları kitapları, şiirleri ve Osmanlıca eserleri incelediklerini ifade etti.

Faruk Bayram da kentin tarihini tanımak için müzeleri gezdiklerini aktardı.

Ayşe Tekin de müzeleri gezmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şairlerin şiirlerini okuduk ve çok beğendik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı çocuklara yönelik etkinlikleri sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayapınar'da "Yaz Şenlikleri" başladı
YEREL HABERLER Kayapınar'da "Yaz Şenlikleri" başladı
Diyarbakır'da Fırat Bulvarı 75 bin 360 mevsimlik çiçekle süslendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Fırat Bulvarı 75 bin 360 mevsimlik ...
'Diyarbakır Kartalları', şehit arkadaşları için 1903 tulumba tatlısı dağıtıp, dua etti
YEREL HABERLER 'Diyarbakır Kartalları', şehit arkadaşları için 1903 ...
Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı
YEREL HABERLER Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret ...
Ev eşyası yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza
YEREL HABERLER Ev eşyası yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa 1861 ...
Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ...
Diyarbakır'da toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar ...
Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Bismil'de "huzur" uygulamasında 11 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bismil'de "huzur" uygulamasında 11 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren ...
Diyarbakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, kayboldu(2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, ...
Diyarbakır'da özel gereksinimli çocuklar belediyenin açtığı kursta yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da özel gereksinimli çocuklar belediyenin ...
Diyabakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, kayboldu
YEREL HABERLER Diyabakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, ...
Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: En büyük demokrasi ittifakını kuracağız
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Sancar: En büyük demokrasi ...
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'daki mitingde konuştu:
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'daki ...
Diyarbakır'da hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu açılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu ...
Diyarbakır'da yaz spor okullarında eğitim alan çocuklar yeteneklerini sergiledi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yaz spor okullarında eğitim alan ...
Kayapınar Kaymakamı Karaman, esnaf ve vatandaşlarla görüştü
YEREL HABERLER Kayapınar Kaymakamı Karaman, esnaf ve vatandaşlarla ...
Diyarbakır'da yol yenileme çalışmaları
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yol yenileme çalışmaları
Diyarbakır'da tırın çarptığı 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tırın çarptığı 3 kişi yaralandı
Sıcak havanın etkili olduğu Güneydoğu'da Cizre dün 47,4 dereceyi gördü
YEREL HABERLER Sıcak havanın etkili olduğu Güneydoğu'da Cizre dün ...
Diyarbakır´da üst geçidi kullanmayan yayalar, kazaya neden oldu: 5 yaralı 
YEREL HABERLER Diyarbakır´da üst geçidi kullanmayan yayalar, kazaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.