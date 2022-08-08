Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.



Merkez Kayapınar ilçesinde, 21 ABR 276 plakalı otomobil, Mahabad Bulvarı lunapark kavşağında 73 DC 548 kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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