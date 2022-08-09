Diyarbakır'da su kesintisi uyarısı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, aşırı su tüketimi dolayısıyla şehir merkezinde 2 ila 4 saat arasında su kesintisine gidileceğini bildirdi.



DİSKİ'den yapılan açıklamada, mevcut dağıtım altyapılarıyla şehir merkezine günde 305 bin metreküp su verildiği, bunun kişi başı günde 300 litreye denk geldiği, söz konusu miktarın ortalamanın iki katına tekabül ettiği bildirildi.



Diyarbakır şehir merkezi nüfusunun 1 milyon 27 bin kişi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kişi başına düşen ortalama su tüketim miktarı dikkate alındığında, kurumumuz tarafından yapılan su dağıtımı ise 1 milyon 500 bin kişiye yetecek düzeyde. Kaçak kullanım ve aşırı su tüketimi kesinti tedbirine başvurmayı zorunlu hale getirmiştir. Ortalamanın çok üstünde aşırı su tüketimi dolayısıyla şehir merkezinin genelinde 2 ila 4 saat aralığında su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir. Diyarbakırlılar olarak su tasarrufuna dikkat etmemiz durumunda, başlayan kısa süreli su kesintileri yakın zamanda son bulacaktır."

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