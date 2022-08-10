Diyarbakır'da "Epik Dönüşüm" sergisi açıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen "Epik Dönüşüm" resim sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen sergi, Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ressam Saffet Çinar, 20 eserin yer aldığı serginin ilk kişisel sergisi olduğunu belirtti.



Sergiye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Çinar, "Sergide, düşsel, zihinsel olarak farklı tekniklerde çalışmalarımız mevcut." ifadesini kullandı.

Serginin ziyaretçilerinden Ali Alanoğlu ise bu tür etkinlikleri güzel bulduklarını ve devam etmesini dilediklerini belirtti.



Serginin 12 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.







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