Diyarbakır’da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Bismil’in kırsal Korukçu Mahallesi’nde akrabasına ait mısır ekili tarlada sulama yapmak isteyen 4 çocuk babası Vedat O, elektrik panosuyla ilgilenirken akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Vedat O, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vedat O'nun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.