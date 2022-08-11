Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi spor kompleksine kavuşuyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde spor kompleksi inşa edilecek.



Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye olarak arsa tahsisi ve projelendirme çalışmalarını yaptıkları 35 bin metrekarelik alanda Büyükşehir Belediyesince çok amaçlı spor kompleksi yapılacak.



Futbol sahaları, spor salonu ve idari bölümlerin yer alacağı spor kompleksinin ihalesi önümüzdeki günlerde yapılarak, çalışmalara başlanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çalışmaların olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.



Gençlerin beklentisini karşılayacak, hayalleri olan bu spor kompleksini hep birlikte hayata geçireceklerini ifade eden Beyoğlu, katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.



Beyoğlu, Bağlar'ın nüfusunun 400 binden fazla olduğunu, bunun yüzde 60'ının gençlerden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin iş birliğiyle ilçemiz devasa bir spor tesisine kavuşacak. Bu tesis hem ilçemizin hem kentimizin önemli bir ihtiyacına cevap olacak. Gençlerimiz için farklı spor alanları oluşturmamız gerektiğini bilerek bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimiz sporla uğraşsın, yeteneklerini sergilesin istiyoruz. Büyükşehir Belediyemizce en kısa zamanda inşa edilerek spor kompleksi halkımızın hizmetine sunulacak. İş birliği yaparak kentimize eserler kazandırmaya devam edeceğiz."

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