Diyarbakırlı kadınlara "savunma" eğitimi veriliyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi ve Gençlik Derneği iş birliğiyle kadınlara yönelik savunma eğitimi verilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınlara, olası şiddet durumunda kendilerini savunmaları amacıyla uzman eğitmenlerce yakın dövüş savunma eğitimi veriliyor.

Belediyenin tahsis ettiği araçlarla evlerinden alınan kadınlar, eğitimlerin verildiği Muradiye Mahallesindeki salona getiriliyor.

Burada uzman eğitmenler ve Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Yılmaz tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından 40 kadına "yakın savunma", "meşru müdafaa", "ilk yardım ve "değerler" eğitimi ile "öfke kontrolü ve stres yönetimi" eğitimi verilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, amaçlarının kadınları hem şiddete karşı bilinçlendirmek hem de kendilerini savunmaları konusunda onlara eğitim vermek olduğunu belirtti.



Eğitimlerin 3 ay devam edeceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Eğitimler ücretsiz olacak. Amacımız kadınları şiddete karşı bilinçlendirmek, kendilerini nasıl savunmaları gerektiği konusunda eğitmek. Kadınların yoğun bir ilgisi var. Her yaş grubundakiler gelerek eğitim alıyor. Projeye destek veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir'e teşekkür ediyorum."

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