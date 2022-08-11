Kayapınar'daki "Eğitim Akademisi"nde yen dönem hazırlıkları sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi bünyesinde faaliyetini sürdüren "Eğitim Akademisi"nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları sürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere ücretsiz eğitim desteği verilmesi amacıyla geçen yıl faaliyete başlayan akademide 15 Ağustos'ta yeni eğitim sezonu başlıyor.



Akademiye başvuran öğrencilerin seviyesinin belirlenmesi amacıyla LGS hazırlık grubunda ilk deneme sınavı yapıldı.



Alanında uzman öğretmenlerin eğitim vereceği akademide, matematik, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce, kimya, biyoloji, fizik, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, robotik ve kodlama, felsefe ve rehberlik ile danışma alanlarında öğrencilere katkı sağlanacak.

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