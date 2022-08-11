Diyarbakır'da otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlere, seyahat esnasında konfor ve güvenliği artırmak amacıyla hizmet içi eğitim verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ali Emiri Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda şoförlere, Türkiye Belediyeler Birliğinde uzman eğitmen Ecem Erenoğlu tarafından "halkla ilişkiler", "insan davranışları", "empati", "psikoteknik", "stres yönetimi ve öfke kontrolü" konularında eğitim verildi.
Eğitime, Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı, Diyarbakır Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nden de katılım sağlandı.