Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani'de Kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ergani Belediye Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, aşurenin Muharrem ayına has bir güzellik olduğunu ifade ederek, Kaymakamlık ve belediye olarak bu özel günde vatandaşlarla buluşmak istediklerini belirtti.

Karaaslan, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.





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