Diyarbakır'da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

AA

Diyarbakır'da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde İbrahim Ö. (61) ve oğlu C.Ö. (31) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada baba ve oğlu birbirini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim Ö. müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, C.Ö'nün tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Valisi Su, kurutmalık domates ve salça üreten kadın girişimciyle görüştü:
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Su, kurutmalık domates ve salça ...
Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 ...
'Düşük ayarlı sahte altın' iddiasına açıklama: Odanın izniyle getirilen ürünleri satıyoruz
YEREL HABERLER 'Düşük ayarlı sahte altın' iddiasına açıklama: Odanın ...
Eğil'de elektrikli tekne kullanımı ile "Dom" kadınların istihdamı için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Eğil'de elektrikli tekne kullanımı ile "Dom" ...
Diyarbakırlı kadınlar "temiz su" hedefiyle ev ev dolaşıp atık yağ topluyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kadınlar "temiz su" hedefiyle ev ev ...
Pamuk tarlasında çalışan 10'u çocuk 20 işçi, tarım ilacından zehirlendi
YEREL HABERLER Pamuk tarlasında çalışan 10'u çocuk 20 işçi, tarım ...
Kamyondaki 500 kovan arı yandı
YEREL HABERLER Kamyondaki 500 kovan arı yandı
Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi
YEREL HABERLER Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi
Diyarbakır Valisi Su, domates hasadı yaptı, tarlada çalışan işçilerle görüştü:
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Su, domates hasadı yaptı, tarlada ...
Diyarbakır caddeleri oya ağaçlarıyla renklendiriliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır caddeleri oya ağaçlarıyla renklendiriliyor
Diyarbakır'da otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim ...
Kayapınar'daki "Eğitim Akademisi"nde yen dönem hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Kayapınar'daki "Eğitim Akademisi"nde yen dönem ...
Diyarbakırlı kadınlara "savunma" eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kadınlara "savunma" eğitimi veriliyor
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi spor kompleksine kavuşuyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi spor kompleksine ...
İş yerindeki patlamada bir kolu ve ayağını kaybeden genç yüzmeyle hayata tutunacak
YEREL HABERLER İş yerindeki patlamada bir kolu ve ayağını kaybeden ...
Diyarbakır'da 20 yıllık 'kız kaçırma' kavgasında 8 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 20 yıllık 'kız kaçırma' kavgasında 8 ...
Diyarbakır’da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarlada elektrik akımına kapılan kişi ...
Diyarbakır'da 'kuyumcu' baskını; düşük ayarlı sahte altınlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'kuyumcu' baskını; düşük ayarlı sahte ...
Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için ...
Diyarbakır'da "Epik Dönüşüm" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Epik Dönüşüm" sergisi açıldı
Diyarbakır'da sıcak nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sıcak nedeniyle cadde ve sokaklar boş ...
Diyarbakır'da bir kişi kendisini pompalı tüfekle yaralayan kişiyi bıçakla öldürdü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir kişi kendisini pompalı tüfekle ...
Diyarbakır'ın iki caddesinde asfalt çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın iki caddesinde asfalt çalışmaları ...
Akrabaların taşlı, sopalı arazi kavgası; 5 yaralı
YEREL HABERLER Akrabaların taşlı, sopalı arazi kavgası; 5 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.