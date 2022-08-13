Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 42 şüpheli yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 65 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, il merkezi ile Silvan, Çınar, Bismil ve Ergani ilçelerinde düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, çok sayıda mermi, toplatma kararı bulunan yayınlar, örgütsel dokümanlar ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

​​23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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