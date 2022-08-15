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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da TÜBİTAK destekli "Penceremde Dünya Var 3: Gelecek İçin Astronomi" projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde kapanış programı yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Arge biriminin başarılı öğretmenleri tarafından yürütülen projede Türkiye genelinden birçok akademisyen ile 30 fen bilimleri öğretmeninin katıldığı 7 gün süren etkinlikler düzenlendi.



Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek proje etkinliklerine katılan akademisyen ve öğretmenler, Zerzevan Kalesi ve Ulu Cami gibi birçok tarihi mekanı da gezme, Diyarbakır'ın tarihi, kültürü ve gastronomisi konularında unutulmaz deneyimler yaşama fırsatı buldu.

Projenin kapanış etkinliği Diyarbakır Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda yapıldı.



Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, katılımcıların proje kapsamında birçok deneyim edindiklerini belirtti.



Proje için 20 farklı ilden 30 fen bilimleri öğretmeninin Diyarbakır'a geldiğini ifade eden Küçükali, bir hafta boyunca aldıkları akademik, teorik, uygulamalı eğitimlerle okullarına döndüklerinde kullanabilecekleri birçok deneyim edindiklerini aktardı.



Küçükali, Türkiye'nin son yıllarda astronomide atılım yaptığını ve öğretmenlerin okullarına döndüklerinde nice başarılı öğrenciler yetiştireceklerini kaydetti.



Program sonunda katılımcılara, ​​​​​​​belgeleri takdim edildi.

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