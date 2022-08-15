Yenişehir Belediyesi "Yanı Başınızdayız" projesiyle 5 bin haneye maddi destek sağladı

DİYARBAKIR (AA) - Yenişehir Belediyesi hayata geçirdiği "Yanı Başınızdayız" projesi ile 5 bin haneye ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile hayata geçirilen 13 maddelik proje ile vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.



Proje kapsamında ilçede 5 bin vatandaşa gıda, ulaşım, kırtasiye, sınavlara hazırlık için soru bankası, yeni doğan bezi, taziye paketi, sosyal market kartı, giyim, bisiklet, mobilya, beyaz eşya desteği sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, uyguladıkları proje ile ilçedeki vatandaşlara 13 kalemde sosyal destekler sunmayı sürdürdüklerini belirtti.



Beşikci, "2 bin 718 gıda kolisi, 2 bin et paketi, 1500 paket yeni doğan bezi, 350 yaşlı bakım paketi, 150 taziye evi paketi, 1215 çocuğumuza kıyafet, 370 öğrencimize ulaşım kartı, 600 öğrencimize sınavlara hazırlık soru bankası, 37 yeni evli çiftimize mobilya ve beyaz eşya desteği, 2 özel gereksinimli vatandaşımıza tekerlekli sandalye, 6 hemşerimize akülü araba, 7 öğrencimize dizüstü bilgisayar, 6 çocuğumuza tablet ve 1000 vatandaşımıza sosyal market kartı dağıttık. Şimdiye kadar ilçemizde 5 bin haneye ulaştık. Ayrıca bu projemiz kapsamında evlerinde tadilat ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da taleplerini karşıladık."

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