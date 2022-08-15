Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi ile gezi programları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, esnafa yönelik başlattığı "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi kapsamında düzenlediği gezileri sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, esnafın kente gelen turistlere daha iyi hizmet vermesinin sağlanması amacıyla başlatılan proje kapsamında eğitim çalışmalarına devam ediyor.



Proje kapsamında, meslek edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerler kentteki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Gezi programında katılımcılara rehberler tarafından kentin tarihi ve turistik mekanlarıyla ilgili bilgi verildi.

Katılımcılar, İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman ve 27 şehit sahabe kabirlerinin bulunduğu alan, Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı, Kervansaray, Gazi Köşkü ve Diyarbakır Kent Müzesi'ni gezme imkanı buldu.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.