Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ve aile ziyareti

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile Kaynartepe Mahallesi'nde esnafı ve bazı aileleri ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nun ilçedeki esnaf ve ev ziyaretleri devam ediyor.

Kaynartepe Mahallesi'nde yaşlı bir vatandaşla görüşen Beyoğlu, esnafı ziyaret etti, bazı evlere misafir oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, seçim odaklı bir çalışmanın içerisinde olmadıklarını, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana tam 41 aydır aralıksız olarak sahada olduklarını, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirtti.



41 aydır her koşulda sahada olduklarını aktaran Beyoğlu, "Vatandaşımızı mutlu etmek için çözüm üretmek zorundayız. Bizi aşan durumlarda çözüme aracılık etmek durumundayız. Bizim alanımıza girmiyor diye vatandaşın sorununa duyarsız kalamayız. Çünkü bu şehir bizim, bu halk bizim. Bugüne kadar hizmet ulaştırma noktasında hiçbir ayrım yapmadığımızın şahidi de aziz Bağlar halkımızdır. Allah, hizmet için çalışanı başarıya ulaştırır. Bu anlayışı heyecanla devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.





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