Doğa timleri Diyarbakır'ın zorlu coğrafyasında dronla iz sürecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa timleri Diyarbakır'ın zorlu coğrafyasında dronla iz sürecek

AA

Doğa timleri Diyarbakır'ın zorlu coğrafyasında dronla iz sürecek

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da doğa timleri, sarp arazilerdeki bitki ve hayvan çeşitliliğinin takibinde ve kaçak avcılıkla mücadelede dron kullanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünün "geliştirme" projeleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında dronla doğa denetimlerinin güçlendirilmesine yönelik proje imzalandı.

Proje kapsamında orman mühendisi, veteriner ve teknik personelden oluşan 15 kişiye dron eğitimi verildi. Doğa timleri sarp ve zorlu arazilerde fotokapanların yanı sıra kurum tarafından temin edilen dronlarla da iz sürecek.

- "Bir gözümüz havada olacak"

Doğa Koruma Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürü Erdal Seven, AA muhabirine, uzun yıllar fotokapanlar sayesinde arazide büyük başarı gösterdiklerini, bundan sonraki aşamada dronların da çalışmalarına güç katacağını söyledi.

Seven, ilk etapta 15 kişiye dron eğitimi verdiklerini ifade ederek, "Flora ve faunanın korunmasında, sarp noktalardaki av korumalarımızda sıkıntılar yaşıyorduk. Bundan sonra bir gözümüz de havada olacak. Dronla bölgemiz daha iyi korunacak." dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında eğitim programına destek olduklarını anlatarak, Diyarbakır'ın doğal özelliklerini büyük ölçüde korumuş, doğal ve yaban hayatı çok zengin bir kent olduğunu belirtti.

Maral, projeyle yaban hayatının ve tehlike altında olan türlerin tespit edilip, korunacağına inandıklarını dile getirerek, bu projenin çarpan etkisiyle yeni çalışmaları da beraberinde getireceğini düşündüklerini kaydetti.

- "Ulaşım koşullarının zor olduğu yerlerde bize avantaj sağlayacak"

Dron eğitimi alan orman mühendisi Ömer Kaya da gelişen teknolojinin doğa koruma çalışmalarına katkı sunacağını ifade etti.

Kaçak avcılıkla mücadelede dronların büyük faydasını göreceklerine inandıklarını belirten Kaya, "Dron flora ve faunanın görüntülenmesinde bize fayda sağlayacak. Gidemediğimiz bölgelerde bu dronlar doğadaki gözümüz olacağı için bugüne kadar gözlenemeyen türlerin de bu şekilde tespitini yapacağız." diye konuştu.

Orman muhafaza memuru Evindar Tanrıkulu ise dron kullanımının envanter sayımında, tür takibinde, kaçak avcılıkla mücadelede, hatta ileride yemleme faaliyetinde yararlı olabileceğine inandıklarını belirtti.

"Ulaşım koşullarının zor olduğu yerlerde bize birçok avantaj sağlayacak." diyen Tanrıkulu, fotokopanlarla karadan görüntü alırken artık dronla hem havadan hem karadan çekim yapabileceklerini söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ve aile ziyareti
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ve aile ...
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Diyarbakır'da 2 ayda 2 ton 240 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2 ayda 2 ton 240 kilogram esrar ele ...
Diyarbakır'da bilgievi öğrencileri tarihi mekanları gezdi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bilgievi öğrencileri tarihi mekanları ...
Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi ile gezi programları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi ...
Yenişehir Belediyesi "Yanı Başınızdayız" projesiyle 5 bin haneye maddi destek sağladı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi "Yanı Başınızdayız" projesiyle 5 ...
Diyarbakır'da TÜBİTAK destekli "Penceremde Dünya Var 3: Gelecek İçin Astronomi" projesi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da TÜBİTAK destekli "Penceremde Dünya Var ...
Diyarbakır'da 3 ayrı noktadaki orman yangını 3 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 3 ayrı noktadaki orman yangını 3 saatte ...
Diyarbakır'da serinlemek için Eğil Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da serinlemek için Eğil Baraj Gölü'ne ...
Otopark girişinde 'yük indirme' kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Otopark girişinde 'yük indirme' kavgası: 1 ölü
Bağlar Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları ...
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla ...
Pamuk tarlasında zehirlenen 20 tarım işçisi taburcu edildi
YEREL HABERLER Pamuk tarlasında zehirlenen 20 tarım işçisi taburcu ...
Motosiklet 14 takla atarak şarampole düştü, sürücü ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet 14 takla atarak şarampole düştü, sürücü ...
64 gün sonra ölü bulunan Eyüp hemşire, gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER 64 gün sonra ölü bulunan Eyüp hemşire, gözyaşlarıyla ...
Serinlemek için gölete giren Halil, boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için gölete giren Halil, boğuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.