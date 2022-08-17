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Uzmanlardan su tüketiminin kavurucu sıcaklarda artırılması önerisi

AA

Uzmanlardan su tüketiminin kavurucu sıcaklarda artırılması önerisi

DİYARBAKIR/ELAZIĞ (AA) - Sıcak havalarda yeterli ve dengeli su tüketiminin insan sağlığı için önemli olduğunu belirten uzmanlar, sıcağın olumsuz etkilerine karşı sağlık durumuna ve günlük aktiviteye göre su tüketiminin artırılması önerisinde bulunuyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümünde Uzman Dr. Ümit Çakmak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığını belirterek, hipertansiyon, diyabet ve ileri yaşa bağlı olarak böbrek hastalarının sıcak havalardan ciddi anlamda olumsuz etkilendiğini söyledi.

Çakmak, özellikle kronik böbrek rahatsızlığı bulunan kişilere güneşe fazla maruz kalmamalarını ve gereken kadar sıvıyı tüketmeleri önerisinde bulundu.

Sıvı kaybını telafi etmek için gereğinden fazla miktarda sıvı alımının ise ödem, kalp yetmezliği ve başka hastalıklara davetiye çıkaracağına dikkati çeken Çakmak, "Bu bölgelerde yaklaşık 40-42 derecelere varan sıcaklıkla terlemenin fazla olması tabi ki bu riski artırıyor. Kronik böbrek hastalığını ve akut böbrek yetmezliği dediğimiz tabloyu artırıyor. Sıcaklığa bağlı sıvı kayıplarımız fazlalaştı. Özelikle terlemeyle birlikte biraz da haraketli bir hayatımız varsa egzersiz yapıyorsak, aktif bir yaşam yaşıyorsak bu oran 1- 1,5 litreye kadar kayba yol açıyor." diye konuştu.

Genelde böbrek hastası gençlerin aksine ciddi kronik böbrek hastalarının, ileri yaş ve ek hastalığı olan, ilaç kullanan böbrek hastaların bu sıvı kayıplarını kolay telafi edemediklerini belirten Çakmak, susama hissetmiyorlarsa doktora da başvurmazlarsa riskin yüksek olduğunu ifade etti.

Çakmak, şunları söyledi:

"Sağlıklı genç bir insana aktif spor yapıyorsa ve yaz dönemiyse normalde aldığı 2-2,5 litre su yetmeyebilir. Buna 1,5 litre daha ilave etmesi gerekebilir. Ancak yaşlı, kalp, böbrek yetmezliği olan aktif hareket etmeyen, evinde oturan bir insanın aşırı sıvı tüketimine gereksinimi yok. Tam tersi hastaya ödem, şişlik, kalp yetmezliği olarak geri döner."

Çakmak, kişinin su ihtiyacının idrar rengine göre de anlaşılabileceğini anlatarak, idrarın koyu sarı renkte olması halinde suya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Saf suyun yerini tutan hiçbir şeyin olmadığını belirten Çakmak, çorba, ayran gibi sıvı içeren her şeyin yine sıvı grubunda yer aldığını vurguladı.

Yaz mevsiminde karpuz tüketiminin de diğer meyveler kadar önemli olduğunu anlatan Çakmak, çay ve kahve için aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Üroloji Bölümünde Uzman Dr. Eyüp Oğuz da sıcak günlerde tüketilen su miktarının artırılması gerektiğini söyledi.

"Sıcaklarda nefesimizle de buharlaşmayla su kaybedebiliyoruz. Normalde 3 litre su tüketilmesi gerekirken yaşanan sıcaklarda tüketilen suyun 4,5 litreye çıkartılması gerekiyor." diyen Oğuz, terleme ile 1-2 litre su kaybedilebildiğini, bu nedenle normalde zamanda içilen suyun 1,5 katı su tüketilmesini önerdiklerini belirtti.

Böbrek yetmezliği olan, diyalize giren kişilerin su tüketimi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Oğuz, 3-4 litre su tüketiminin onlar için fazla olduğunu anlattı.

Vücuttan atılamayan suyun ödeme neden olduğunu dile getiren Oğuz, susuzluk hissi oluşmayan böbrek hastalarına, suyun içerisine meyve parçaları atarak, tüketmelerini önerdi.

Oğuz, özellikle ağır spor yapanlar, güneş altında çalışanlara vücuttaki mineral açığını kapatmaları için maden suyu tüketmelerini tavsiye ederek, su içmek için susamak gerekmediğini ifade etti.



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