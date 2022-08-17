Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylerin yaşamına dokunan hizmet

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşam Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamlarına katkı sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında farklı engel grubundaki bireyler için etkinlikler düzenliyor.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda faaliyetlerini sürdüren Aktif Yaşam Merkezi'nde müzik atölyesi, spor salonu, bilgisayar atölyesi, özel çocuklar için okul öncesi çocuk gelişim sınıfı, hobi ve boyama atölyeleri yer alıyor.

Haftanın 7 günü Aktif Yaşam Merkezi'ndeki eğitimlerden yararlanan özel gereksinimli bireyler, hem öğreniyor hem de arkadaşlarıyla doyasıyla eğleniyor.

Aktif Yaşam Merkezi'nde bulunan Artı 1 Kafe'de ücretsiz olarak sabah kahvaltısı yapan özel gereksinimli bireyler daha sonra alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslere katılıyor, serbest zamanlarda eğitmen gözetiminde oyunlar oynuyorlar.



Ücretsiz servis imkanının da bulunduğu merkezden bugüne kadar 212 özel gereksinimli birey faydalandı.

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