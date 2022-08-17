Diyarbakır'da gece ulaşım hizmeti sunan belediye otobüslerinin sayısı arttırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine gece hizmet sunan otobüs sayısını artırdı, iki yeni hat açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların rahat, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti almaları için çalışmalar devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı, gelen talepler üzerine gece şehir içinde hizmet veren nöbetçi toplu taşıma araçlarına yeni güzergahlar ekledi, yoğunluk yaşanan hatlarda ise ilave araçla sefer sayısı artırıldı.

Yeni belirlenen ve sefer sayıları artırılan güzergahlarda araçlar saat 20.00 ile 01.00 arasında hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.