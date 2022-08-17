Çermik'e Atıksu Arıtma Tesisi yapılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü İLBANK ortaklığıyla Çermik ilçesinin alt yapı sorununu çözecek "Atıksu Arıtma Tesisi"nin yapımına başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, yer altı ve tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelerde inşa ettiği atıksu arıtma tesislerine bir yenisini daha ekliyor.

Çermik'in sorununu çözmek amacıyla çalışmalara başlayan DİSKİ, ilçenin altyapı sorununu ortadan kaldıracak tesisin ihalesini yaptı. Yer tahsisi yapıldıktan sonra ilk kazma vurulacak.

Projeyle Sinek Çayı'na 8 ayrı yerden deşarj olan atık sular iki farklı yerde birleştirilerek Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletimi sağlanacak. Temizlenen su daha sonra Sinek Çayı'na bırakılacak. Bu sayede Sinek Çayı'nın kirlenmesi önlenecek.

Proje kapsamında ayrıca Çukur Mahallesi'nde kanalizasyon hattı şebekesi de döşenecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, teknik ekiple sahada çalışmanın yapılacağı yerlerde incelemede bulundu.

DİSKİ'nin çevreyi koruyan projeleri geliştirdiğini belirten Tutşi, "İnşa edeceğimiz arıtma tesisi, yer altı sularını koruma açısından oldukça önem arz ediyor. Bu tesisle aynı zamanda halk sağlığını da korumuş olacağız. Bölgenin önemli su kaynağı Sinek Çayı kirlilikten kurtulacak. DİSKİ, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.







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