Diyarbakır'da sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili alınabilecek önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da son dönemde artan sahte ve düşük ayarlı altın dolaşımına karşı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı ile Diyarbakır Kuyumcular Odası (DİKO) iş birliğiyle toplantı gerçekleştirilecek.

Bilgilendirme toplantılarının, 18 Ağustos Perşembe günü 14.00'te Sümer Park Kompleksi içerisinde bulunan cep sinema salonunda, ayrıca 19 Ağustos Cuma günü 14.00'te Ben-u Sen Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.









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