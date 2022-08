DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentin zengin tarih ve kültürünü okuyucuyla buluşturan, 3 ayda bir yayınlanan "Diyarbakır Kültür ve Medeniyet" dergisinin beşinci sayısı çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi, kültürel ve gastronomisini ele alıp aidiyet duygusunu pekiştirmek, dışarıdan gelecek olan konuklara Diyarbakır'ı detaylı şekilde tanıtmak amacıyla yayınlanan derginin beşinci sayısı okuyucuyla buluştu.

Derginin yeni sayısında "Ben Diyarbakır'ım edebiyat taşıyorum" dosya konusuna yer verildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, derginin başyazısında, hayatı anlamanın ve anlatmanın en sanatsal yollarından birinin edebiyat olduğunu belirtti.



Diyarbakır'ın edebiyat açısından önemli bir şehir olduğuna dikkati çeken Su, yazısında şunları kaydetti:



"Diyarbakır'da birbirini takip eden her dönemde zengin bir edebi hayatın varlığına şahit oluruz. Şehir, yetiştirdiği divan şairleriyle Osmanlı dönemi divan edebiyatının en verimli merkezlerinden biri olurken Cumhuriyet dönemine gelindiğinde de, şiire bambaşka bir soluk getiren, her biri kendi başına bir marka olan şairleriyle adından her zaman söz ettirmiştir."





