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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yurtlar ücretsiz tahsis edilince gençlerin tercihi "Diyarbakır" oldu

AA

Yurtlar ücretsiz tahsis edilince gençlerin tercihi "Diyarbakır" oldu

DİYARBAKIR (AA) - AYDIN ARIK-ÖMER YASİN ERGİN - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan 626 genç, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere binlerce yıl farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla ön plana çıkan kadim kent Diyarbakır’ı tercih etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran'da yaptığı açıklamanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz tatilinde gençlere 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunması, deniz yerine kavurucu sıcağa rağmen "tarihe yolculuk" etmek isteyen gençlerden de büyük ilgi gördü.

Valizini toplayıp yola koyulan öğrencilerden kimi trenle kimi otobüsle kimi de uçakla, zaman zaman sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Diyarbakır’a geldi.

15 Temmuz'dan bu yana başta İstanbul, Ankara, Samsun, Sivas olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından kilometrelerce yol kat ederek kente gelenlerin sayısı 626'ya ulaştı.

Kentte konaklayacakları, kendileri için özel olarak hazırlanan Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu ile Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'nda görevli personel tarafından karşılanan gençler odalarına yerleşti, farklı bölgelerden gelen akranlarıyla tanıştı.

Tarihi atmosferde gezintiye çıkan gençler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi ecdat yadigarı eserleri, kültürel mekanları ve doğal güzellikleri görme fırsatı buldu.

- "100 genç daha Diyarbakır'a gelmek için rezervasyon yaptırdı"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt İdare Birimi Şube Müdürü Fethiye Eser, AA muhabirine, 15 Temmuz'da başlayan ve 1 Eylül'e kadar devam edecek proje kapsamında kentte iki öğrenci yurdunu gençlere tahsis ettiklerini söyledi.

"Şu ana kadar 626 gencimiz proje kapsamında ilimizi ziyaret etti, Diyarbakır'ımızı tanıma fırsatı buldu, gezdiler, gördüler. Bizler de onları ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk. Müracaatlar her geçen gün artarak devam ediyor. Yaklaşık 100 genç daha Diyarbakır'a gelmek için rezervasyon yaptırdı." ifadesini kullanan Eser bu gençlerin de kısa zamanda yurtlara giriş yapacağını belirtti.

Yurda gelen gençleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mektubuyla karşıladıklarını anlatan Eser, gençlerin zamanlarını güzel geçirmesi adına ellerinden gelen hizmeti sunduklarını dile getirdi.

Eser, Türkiye'nin birçok ilinden gelen gençlerin kentten mutlu bir şekilde ayrıldığını ifade etti.

- "3 günü dolu dolu geçirerek Diyarbakır'ı gezmeyi düşünüyoruz"

Sivas'tan gelen Rümeysa Çelik, arkadaşıyla, Bakanlığın sunduğu fırsatla ilk olarak Ankara'yı ziyaret ettiğini daha sonra çok merak ettikleri Diyarbakır'a geldiklerini aktardı.

Bu projeyi çok faydalı bulduğunu anlatan Çelik, okuyarak öğrenmek yerine tarihi yerleri yerinde ziyaret etmenin daha etkili olduğunu belirtti.

Çelik şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ı merak ediyordum, arkadaşım anlatıyordu. Böyle bir fırsat verildiğinde değerlendirmek, gelip tarihi yerlerini görmek istedim. 3 günü dolu dolu geçirerek Diyarbakır'ı gezmeyi düşünüyoruz. Buraya trenle geldik, güzeldi yolculuk. Geldiğimizde bize çok yardımcı oldular. Buraya gelecek arkadaşlara da tavsiye ederiz."

- "Tarihi yerlerin tamamını gezmeyi düşünüyoruz"

Ankara'dan gelen Seher Cengiz de proje kapsamında kente geldiğini, ücretsiz yurt imkanından faydalandığını söyledi.

Arkadaşıyla kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiklerini anlatan Cengiz, "Yurtta konaklıyorum ve herhangi bir ücret ödemiyorum bunun için. Benim için bir fırsat oldu. Öğrenci olduğum için pozitif ayrımcılık oldu. Yurtta gayet güzel karşıladılar bizi. Girişimizi yaptıktan sonra odalarımıza geçtik ve odalarımız da gayet konforluydu. Arkadaşımla Diyarbakır'ın tarihi yerlerini gezeceğiz. Şu an Ongözlü Köprü'deyiz, Ulu Cami'ye gideceğiz. Tarihi yerlerin tamamını gezmeyi düşünüyoruz." dedi.

- "Burası tarihiyle göz kamaştıran bir şehir"

Şanlıurfa'dan gelen Mikail Gümüş ise projeyi duyduğunda uzun zamandır planını yaptığı Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirmeye karar verdiğini dile getirerek gün boyu kenti gezdiğini, gece de konaklamak için yurda döndüğünü aktardı.

Gümüş, "Burası gayet güzel, her türlü yardımcı oluyorlar bize. Onlara teşekkür ederim. Ongözlü Köprü, Diyarbakır Surları, Dört Ayaklı Minare gibi tarihi yerleri gezdim. Güzel yerlerdi. Burası tarihiyle göz kamaştıran bir şehir, sevdim." ifadesini kullandı.







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