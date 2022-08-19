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"Benim Kadrajımdan Ergani" fotoğraf yarışmasında ödül töreni yapıldı

AA

"Benim Kadrajımdan Ergani" fotoğraf yarışmasında ödül töreni yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Ergani Belediyesinin, ilçenin kültürü, sosyal yaşamı, doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarının tanıtılması amacıyla düzenlediği "Benim Kadrajımdan Ergani" fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Seçici kurul üyeleri tarafından yapılan inceleme sonucu, yarışma için başvuru yapılan 239 fotoğraftan 3'ü dereceye girdi, 30'u sergilenmeye layık görüldü.

Dereceye giren fotoğraflar için ilçedeki İstasyon Parkı'nda ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ilçenin tanıtılmasına yönelik fotoğraf yarışması düzenlediklerini söyledi.

Ergani'nin, görülmesi ve bilinmesi gereken ilçelerden biri olduğunu ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Makam dağı, 12 bin yıllık geçmişe sahip ilk yerleşim yeri 1. derece arkeolojik doğal sit alanı olan Çayönü yerleşkesi, tarımın, hayvancılığın, ticaretin başladığı yer Hilar mağaraları ve daha birçok mekanı tarih ve arkeoloji tutkunları için büyük bir değere sahip. İlçemiz modern bir ilçe olmanın yanı sıra geleneksel özelliklerini kaybetmemiş bir ilçe olması ile de ilgi çekici. Köylerde sürdürülen hayvancılık, tarım ve bunlara bağlı olarak doğal gıda saklama yöntemleri halen devam etmekte. Düzenlemiş olduğumuz fotoğraf yarışmasıyla bu güzel ilçeyi tanıtma imkanı bulduk. Yarışmamıza katılarak, ilçemizin güzelliklerini fotoğraflayarak, tanıtımına katkı sunmak için emek veren fotoğrafçılara teşekkür ediyorum."

Törende daha sonra, "Semerci" adlı fotoğrafıyla İskan Altın birinci, "Hz. Zülkifl Makamı" adlı fotoğrafıyla Muhammet Musab Gümüş ikinci, "Tarla Sürme" adlı fotoğrafıyla Bilal Eskioğlu üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada çekilen fotoğraflardan sergilenmeye layık görülen 30'u açılan sergide beğeniye sunuldu.

Katılımcılar sergiyi gezdi, fotoğraflarla ilgili bilgi aldı.


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