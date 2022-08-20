Diyarbakır'da vatandaşlar sahte ve düşük ayarlı altına karşı bilgilendirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) iş birliğiyle düzenlenen toplantıda vatandaşlar sahte ve düşük ayarlı altına karşı bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı ile Benusen Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bilgilendirme yapan DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, göreve geldiklerinden bu yana sahte ve düşük ayarlı altın satışına karşı mücadele ettiklerini belirtti.



Merdiven altı düşük ayarlı altınların 20-21 ayar olduğunu ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Çevre illerle de iş birliği içerisine gireceğiz. Güneydoğu ve ülke genelinde merdiven altı ve düşük ayarlı altın dolandırıcılığı ile mücadele edeceğiz. Son dönemde Diyarbakır'da artan sahte ve düşük ayarlı altın dolaşımına karşı jelatin sistemine geçtik. Bu jelatinli altınlar devlet kontrolünde. Gramı ve ayarı net olan altınlar. Nereye götürürsen götür aynı fiyata satarsın ve bin yıl da geçse bunun gramı, ayarı değişmez. Çünkü darphane ürünü. Bunun dışında düşük ayarlı altınların satılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bütün kuyumcularla konuştuk. Vatandaşlarımızdan ricam, lütfen darphane jelatinli altın sistemi dışında asla altın almasınlar. Diyarbakır'da şu an zaten satılmıyor. Elinde jelatinsiz altın olan vatandaşlarımız eğer altını satmaya kalkışırsa nereden almışsa oraya götürüp, satsın."

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