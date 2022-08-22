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Diyarbakır'da yaşlı ve hasta bakımına yönelik düzenlenen kurs tamamlandı

AA

Diyarbakır'da yaşlı ve hasta bakımına yönelik düzenlenen kurs tamamlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince hasta ve yaşlı bakımına yönelik açılan kurs tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara daha nitelikli hizmet vermek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda açılan hasta ve yaşlı öz bakımı kursunda katılımcılara, yaşlılığın tanımı ve özellikleri, yaşlıların rehabilitasyonu ve ihtiyaçları, yaşlıların günlük bakımı, hastanın gereksinimleri ve hijyen kuralları, hasta ünitesi ve hasta yatağı ile ilgili uygulamalar, yatak yarası tedavisi ve yaradan korunma yolları, sürgü, derece, nabız ve solunum, hastayı rahatlatma teknikleri ve kullanılan araçlar, hasta ve yaşlılarda beslenme, pansuman, kanamalar ve ilk yardım, suni teneffüs ve kalp masajı gibi çeşitli konularda eğitim verildi.

Bir ay süren ve uygulamalı eğitimlerin de yer aldığı programda kursu başarıyla tamamlayan 95 kişiye Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi.

Sertifika alan kursiyerler, hastane, huzurevi, bakımevi, rehabilitasyon merkezleri ve evlerde çalışma imkanı bulabilecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, yeni dönemde açılacak kurs için kayıtları devam ediyor.

Kurstan faydalanmak isteyenler Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezi'ne başvurup, kayıt yaptırabilecek.

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