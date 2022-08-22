Diyarbakırlı çocuklar yaz tatilini belediyenin spor okullarında değerlendiriyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin tatillerini daha verimli geçirebilmesi için düzenlenen yaz spor okullarında çocuklar spor faaliyetleriyle tanışma imkanı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 8-14 yaş grubu çocuklara yönelik 21 branşta düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarına katılan çocuklar, hem spor yapıyor hem de keyifli zaman geçirerek tatillerine renk katıyor.

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarında çocuklar atletizm, basketbol, jimnastik, çim hokeyi, dart, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick-boks, kort tenisi, masa tenisi, satranç, taekwondo, izcilik, dağcılık, okçuluk, badminton, voleybol ve yüzme branşlarında eğitimler alıyor.

Yaz spor okullarından yararlanan çocuklardan Muhammed Ali Zaman, masa tenisi oynamayı öğrendiğini, yaz spor okulları sayesinde hem spor yaptığını hem de sosyalleştiğini belirtti.



Yaz spor okullarına yaklaşık 2 aydan beri geldiğini anlatan Zaman, şunları kaydetti:



"Hocalarımdan çok memnunum. Tenis oynamaktan büyük keyif alıyorum. Hocalarımız bize doğru tutuşu ve vuruşu, masa tenisi ile ilgili teknikleri gösteriyor, bizimle yakından ilgileniyorlar. Haftanın 5 günü 9.30 ile 12.30 arası buraya geliyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Tenis zor bir spor değil, eğlenceli ve her yerde oynanabilecek bir spor. Masa tenisi oynamayı herkese tavsiye ediyorum."

Yüzme kursuna katılan Baver Çalışan ise bu eğitim sayesinde yüzme öğrendiğini belirtti.



Çalışan, "Buraya gelmeden önceyi yüzmeyi bilmiyordum sadece biraz ilerleyebiliyordum şimdi daha iyi yüzebiliyorum. Hocalarımız bize suda nasıl nefes almamız gerektiğini, yüzme tekniklerini gösterdiler. Diyarbakır sıcağında gelip burada hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Mustafa Kaygısız ise bildiklerini pekiştirmek amacıyla yüzme kursuna katıldığını belirterek, hem teknik öğrendiğini hem de sıcak havada serinleme imkanı bulduğunu aktardı.



Heja Eren Karabulut, futbol antrenmanına katılmak için her sabah bisikletle Büyükşehir Belediyesi Talaytepe Spor Kompleksi'ne geldiğini belirterek, "Birkaç aydan beri buraya geliyorum. Buraya sabahları bisikletle geliyor antrenmanlara katılıyorum. Pas çalışması, koşu ve ısınma hareketleri yapıyoruz. Hocalarımızdan hem teknik öğreniyoruz hem de hızımızı artırıyoruz." diye konuştu.



Mahalle ile sahada oynanan futbol arasında çok fark olduğunu aktaran Ömer Talha Alkış da yaz spor okullarında sağlanan imkanların güzel olduğunu belirtti.







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