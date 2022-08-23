Ergani'de yapımı tamamlanan park ve çocuk oyun alanı hizmete açıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde atıl alanda yapımı tamamlanan park ve çocuk oyun alanı hizmete açıldı.



Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Sanayi Mahallesi'nde inşa edilen park ve çocuk oyun alanının açılışını gerçekleştirdi.

Atıl durumdaki 3 bin 200 metrekarelik alan çocuk oyun grupları, yetişkinler için spor aletleri, oturma bankları, yürüyüş yolları ve peyzaj çalışmaları ile hem çocuklar hem de yetişkinler için sosyal bir alana dönüştürüldü.

Açılışa katılan çocuklar parkta eğlenceli zaman geçirdi, Kaymakam Karaaslan'a teşekkür etti.

Açılışa, kurum ve siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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