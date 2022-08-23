Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 5 yıllık kalkınma planı hazırlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 5 yıllık kalkınma planı hazırlanacak

AA

Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 5 yıllık kalkınma planı hazırlanacak

DİYARBAKIR (AA) - Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen çalıştayla, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 5 yıllık kalkınma planı belirlenecek.

Diyarbakır'da bir otelde gerçekleştirilen "Karacadağ Kalkınma Ajansı 2024-2028 TRC2 Bölgesi Bölge Planı" çalıştayında, ajansın genel sekreteri Hasan Maral tarafından kalkınma planına ilişkin sunum yapıldı.

Maral, bu kapsamda yürütülecek çalışmalara ilişkin AA muhabirine, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan sorumlu kalkınma ajanslarının 2009'dan beri bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bölgede önemli temel temalardan "tarım", "kırsal kalkınma", "sanayi", "turizm" ve "kültürel miras" sosyal gelişme eksenlerinin, aktörleriyle bir araya gelinerek tartışılacağını anlatan Maral, "Burada plan, kurgu ve vizyon önerisi geliştirdik. Hedef stratejilerimiz var. 4 ayrı oturum yaparak alanında yetkin kişiler, yeni dönem bölge planına ilişkin görüş, öneri, plan ve projelerine ilişkin detaylar verecek. Bu aldığımız bilgiler doğrultusunda mevcut durum analizleri yapılarak, eldeki diğer durum setleri de irdelenerek taslak hazırlanacak." dedi.

Bu planla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziranda yayımladığı genelge doğrultusunda çalışmalara başlandığına işaret eden Maral, 2023'ün ilk yarısında da Cumhurbaşkanı'nın onayıyla gelecek 5 yıllık döneme ilişkin faaliyete geçeceklerini belirtti.

Maral, "Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın önümüzdeki 5 yıllık kalkınma planını hazırlıyoruz. Bunları hazırladıktan sonra potansiyellerimizi harekete geçirecek alanların, yatırım ortamının iyileştirilmesi için atabileceğimiz adımların, beşeri sermaye ve turizm gibi alanlarda kurum ve kuruluşların yapması gereken faaliyetlerin altını doldurmuş alacağız. Yeni stratejilerle 2014-2023 yılları arasında ulaştığımız hedeflerimizin üzerine yeni performans göstergeleri ekleyerek yeni bir kademeye atlamış olacağız." diye konuştu.

Çalıştay, "Üretim ve Dış Ticaret", "Turizm ve Kültürel Miras", "Sosyal Kalkınma" ile "Tarım ve Kırsal Kalkınma" oturumlarıyla sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Almanya'da riskli bulunan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Almanya'da riskli bulunan ameliyatı Diyarbakır'da ...
Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan arkadaşlarından biri akşam haber vermiş (2)
YEREL HABERLER Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan ...
Ergani'de yapımı tamamlanan park ve çocuk oyun alanı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Ergani'de yapımı tamamlanan park ve çocuk oyun alanı ...
Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan arkadaşlarından biri akşam haber vermiş
YEREL HABERLER Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan ...
Diyarbakır´da Dicle Nehri´ne giren çocuk kayboldu 
YEREL HABERLER Diyarbakır´da Dicle Nehri´ne giren çocuk kayboldu 
Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen çocuk kayboldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen çocuk kayboldu
Ölümlü trafik kazasına karışan eski Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu tahliye edildi
YEREL HABERLER Ölümlü trafik kazasına karışan eski Gercüş Kaymakamı ...
Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk öldü
YEREL HABERLER Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk ...
Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldü
Diyarbakırlı çocuklar yaz tatilini belediyenin spor okullarında değerlendiriyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı çocuklar yaz tatilini belediyenin spor ...
Diyarbakır'da yaşlı ve hasta bakımına yönelik düzenlenen kurs tamamlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yaşlı ve hasta bakımına yönelik ...
Ergani Kaymakamı Karaaslan, esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Ergani Kaymakamı Karaaslan, esnafı ziyaret etti
Bal ormanlarıyla bitki örtüsü zenginleşen Karacadağ'da bin ton bal hasat edildi
YEREL HABERLER Bal ormanlarıyla bitki örtüsü zenginleşen ...
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.