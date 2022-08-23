Görme engelliler belediyenin toplu ulaşım araçlarında rehber köpekle seyahat edebilecek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların belediyeye ait otobüslerde yolculuklarını güvenli bir şekilde yapabilmeleri için "rehber köpek" ile seyahat uygulamasını başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kuralları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından rehber köpeklerin ulaşım araçlarına binişlerine izin verilmesi yazısına istinaden çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında görme engelli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm toplu taşıma araçlarında rehber köpek ile yolculuk yapabilecek.

Ayrıca aşı karneli kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar da özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde taşınabilecek.





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