Diyarbakır'ın ocak-temmuz dönemi ihracatı yüzde 41 artı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın ocak-temmuz dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış göstererek, 163 milyon 721 bin dolar seviyesine çıktı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı 2022 Ocak-Temmuz ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk, verilere göre Diyarbakır'dan bu yıl dünyanın dört bir yanına toplam 163 milyon 721 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Diyarbakır'ın ihracat rakamının 2021'in ilk 7 ayında 115 milyon 372 bin dolar olduğunu ifade eden Türk, bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41'lik bir artış sağlandığını aktardı.



Türk, Diyarbakır'ın en fazla ihracatı Irak'a gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Irak'a ihracat rakamı bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artarak 62 milyon 431 bin dolar seviyesine çıktı. Irak'ı 25 milyon 698 bin dolarla İran takip ederken, Çin, Tacikistan ve Almanya ilk beşe giren ülkeler. Bu da gösteriyor ki Irak ile ticaretin geliştirilmesi son derece önemli. Dolayısıyla başta Habur Gümrük Kapısı olmak üzere Irak ile ticareti geliştirecek bütün fiziki altyapıları daha donanımlı hale getirmeli, özellikle vize işlemlerini kolaylaştırmalıyız. Sektör olarak Diyarbakır 2022 yılında en fazla ihracatı 42 milyon 724 bin dolarlık pay kimyevi maddeler ve mamülleri alanında gerçekleştirdi. Bunu 28 milyon 724 bin dolar ile demir ve demir dışı metaller, 21 milyon 189 bin dolar ile madencilik ürünleri izledi. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar 17 milyon 234 bin dolar ile dördüncü, mobilya sektörü de 11 milyon 592 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı."



Diyarbakır ihracatındaki artış miktarı kadar dikkat çeken bir diğer durumun ise Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü üzerinden yapılan ihracat olduğuna işaret eden Türk, geçen yılın ocak-temmuz döneminde 28 milyon 380 bin dolar ihracat yapılırken, bu yılın ocak-temmuz döneminde ise yüzde 113'lük bir artışla 60 milyon 575 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.



Türk, yüzde 113'lük rekor bir artışla ilin ihracatına katkıda bulunan Diyarbakır Gümrük Müdürü Mustafa Karacaoğlu ve ekibine emeklerinden dolayı DTSO adına teşekkür ettiklerini ifade etti.







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