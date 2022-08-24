Tescilli Çermik biberinin lezzet ortağı: "Taraklık kebap"

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DİYARBAKIR (AA) - Termal ve doğa turizminde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yörede yetiştirilen tescilli biberle hazırlanan "taraklık kebap" özellikle hasadın yapıldığı yaz aylarında ziyaretçilerin tercihi oluyor.

Çermik ilçesinin Beybağı ve Kızılyamaç bölgelerinde yetişen, şekli ve aromasıyla ilgi gören, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi alan Çermik biberi, turşuluk ve pul biber olarak tüketilmesinin yanı sıra taraklık kebabın da lezzet ortağı.

Hasat sezonunda tepsiye biber dizilerek, üzerine kuzunun kaburgası konulan ve tuz dökülüp, iç yağıyla kapatılarak hazırlanan kebap, fırının ateşe uzak kısımda 3 saat pişirildikten sonra servise hazır hale geliyor.

Bu yöresel lezzet, kaplıcaları, Sinek Çayı ve Kanyonu, peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri ile ilgili gören ilçeyi ziyaret edenler ve yaz tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerden ilgi görüyor.

- "Misafirlerin geldiği dönem Çermik biberimizin tam sezonu"

İşletmesinde bu lezzeti müşterilerine sunan Cuma Çiftçi, AA muhabirine, hazırladıkları taraklık kebabın ilgi gören yöresel lezzetlerin başında geldiğini belirtti.

Bu sezon yurt dışından çok misafirin geldiğini ifade eden Çiftçi, "Misafirlerin geldiği dönem Çermik biberimizin tam sezonu. Onun için taraklık kebap yapıyoruz, misafirlerimize öneriyoruz," dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Altun, özel günlerde tercih ettikleri, misafirleri geldiğinde onlara tattırdıkları bu lezzeti beğendiklerini söyledi.

Gurbetçilerden Fatime Altun ise Çermik'e yaz aylarında geldiklerinde hem biber hem de taraklık kebabı tattıklarını, yaşadıkları ülkeye dönerken de valizlerinin bir bölümünü Çermik biberine ayırdıklarını belirtti.

Altun, "Yurt dışında bu tadı alamıyoruz. Bu tadı sadece burada buluyoruz. Yaz tatilini iple çekiyoruz, vatanımıza gelip bu etin ve biberin tadını almak için." ifadelerini kullandı.





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