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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlarda hasat başladı

AA

Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlarda hasat başladı

DİYARBAKIR (AA) - Eylül ayında düzenlenmesi planlanan "Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri" kapsamında ağırlığıyla yarışacak karpuzların hasadına başlandı.

Vali Ali İhsan Su, Bismil ilçesine bağlı kırsal Mirzabey Mahallesi'nde çiftçi Hamit ve İkram Atlı'nın tarlasında düzenlenen "Karpuz Hasadı Tarla Günü" etkinliğine katıldı, yetiştirilen karpuzları inceledi.

Kestiği bir karpuzu gazetecilere de ikram eden Su, daha sonra üreticilerle bir araya geldi.

Hasat edilen karpuzlardan iri olanlar, karpuz festivali kapsamında yapılacak yarışmada sergilenmek üzere soğuk hava deposunda muhafaza edilecek.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilin simgesi Diyarbakır karpuzunda ilk hasada başlandığını belirtti.

İlin birçok önemli tarımsal ürüne sahip olduğunu, bunlardan en önemlilerinden birinin Diyarbakır karpuzu olduğunu ifade eden Su, tescilli karpuzun yıllara göre ağırlığının 45 ile 56 kilogram arasında değiştiğini söyledi.

Su, tescilli karpuzun farklı çeşitlerinin bulunduğunu bugün hasadı yapılacak olanların en iri olan "sürme" çeşidi olduğunu, eylül ayında festival düzenleyeceklerini ifade etti.

- "Yaklaşık 121 bin ton karpuz üretiyoruz"

Diyarbakır'da sadece "Diyarbakır karpuzu" değil, diğer karpuz çeşitlerinin de üretildiğine işaret eden Su, "İlimiz genelinde yaklaşık 30 bin dekarda karpuz üretimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 121 bin ton karpuz üretiyoruz. Karpuz, bu anlamda üreticilerimiz için önemli bir gelir kaynağı. Diyarbakır karpuzunun daha çok sembolik değeri var. Aynı zamanda bunlar ata tohumundan üretilen karpuzlarımız. Bunun devamı için tedbirler alıyoruz. Hem Bakanlığımız hem Valilik hem de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize destekler sağlıyoruz." dedi.

Su, Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticilere destek sağladıklarını anlatarak, bu yıl 90 dekarda Diyarbakır karpuzu yetiştiren 40 çiftçiye gübre ve ilaç desteğinde bulunduklarını ifade etti.

Bundan sonra da desteklerin süreceğini belirten Su, "Çünkü bu bizim için önemli bir ürün. Diyarbakır karpuzumuzu tanıtıyoruz, Diyarbakır karpuzumuz da Diyarbakır'ımızı tanıtıyor. Diyarbakır'ımızın hem ülkemizde hem dünyada tanınması, tanıtılması açısından Diyarbakır karpuzumuz önemli bir ürün." diye konuştu.

Üretilen bütün iri karpuzları Büyükşehir Belediyesi olarak satın alacaklarını belirten Su, böylece üreticilere destek sağlamış olacaklarını kaydetti.

Etkinlikte, katılımcılara peynir ve karpuz ikramında bulunuldu.

Tarla günü etkinliğine, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kurumların temsilcileri ve çiftçiler katıldı.


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