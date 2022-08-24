Diyarbakır'da kırsalda yaşayan kadınlar proje kapsamında tarihi ve ören yerlerini gezdi

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DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesince hayata geçirilen "Bir Günlük Nefes" projesi kapsamında kırsalda yaşayan kadınlar Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların hem tarihi yerleri keşfetmeleri hem de güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan proje hayata geçirildi.



Her hafta bölgedeki il ve ilçelerdeki tarihi ve ören yerlerinde zaman geçirilmesini sağlayacak projeden 550 kadının faydalanması hedefleniyor.

Kadınlar, proje kapsamında ilk olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti, keyifli zaman geçirdi.







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