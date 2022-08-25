Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağı'nda

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu alanda açtığı çstant ve kurduğu çadırla kenti tanıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı etkinlikleri, ilçeye bağlı Çarho mevkisindeki 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nda başladı.

Büyükşehir Belediyesi de alanda çadır kurdu, stant açtı.

26 Ağustos'a kadar devam edecek etkinlikler kapsamında 1071 Sultan Alparslan Otağı, okçuluk, atıcılık, atlı okçuluk, geleneksel oyunlar gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kentin sayısız eserlerinin başında gelen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarının tarih içindeki yaşanmışlıklarını fotoğraflar ve belgelerle ziyaretçilerin beğenisine sunan Büyükşehir Belediyesi, büyüklüğüyle dünyaca meşhur ve Türk Patent Kurumu tarafından tescillenen Diyarbakır karpuzunu ve kentin önemli simgelerinden olan Diyarbakır güvercinlerini de ziyaretçilerle buluşturuyor.

Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi ziyaretçilere, Diyarbakır Dergisi, tanıtım fotoğrafları albümü, turizm rehberi kitabı, şapka, anahtarlık ve broşür bulunan çanta da hediye ediyor.



Ziyaretçilere ayrıca Diyarbakır kadayıfı ve çöreği, reyhan şerbeti, limonata ikramı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte hazırladığı 1071 Malazgirt Sergisi’ni Ahlat Otağı'nda açtı.

25 Ağustos'a kadar açık olan Diyarbakır standına, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.







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