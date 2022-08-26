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Kırsaldaki dar gelirli kızlar ücretsiz yurt ve eğitim desteğiyle üniversiteli oldu

AA

Kırsaldaki dar gelirli kızlar ücretsiz yurt ve eğitim desteğiyle üniversiteli oldu

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da kırsalda yaşayan dar gelirli kız çocuklarına yönelik açılan "Konuk Evi Kız Yurdu"nda yatılı eğitim görüp Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren 100 gençten 61'i üniversite hayalini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde geçen yıl kent merkezinde hizmete açılan "Konuk Evi Kız Yurdu", 17 ilçe kırsalında yaşayan liseden mezun 100 gence kent merkezinde ücretsiz barınma ve eğitim imkanı sağladı.

Kırsalda YKS'ye hazırlanmada zorluk çeken, kalabalık ailelere mensup kızlara yönelik ücretsiz hizmet verilen yurtta, lise ve dengi okullardan mezun olanlar haftanın 7 günü eğitim desteği aldı.

Dersliklerin yanı sıra kütüphane, bilgisayar ve satranç odası ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinin de yer aldığı yurtta, gençler alanında uzman öğretmenlerden eğitim görerek YKS'ye hazırlandı.

Gördükleri eğitimle sınava giren 100 öğrenciden 61'i aralarında tıp, hukuk ve eczacılık fakültelerinin de olduğu çeşitli bölümlere yerleşerek üniversiteli oldu.

- "Evde çalışarak kazanamazdım"

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Rojin Kılıç, AA muhabirine, 12. sınıfta okurken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde "Konuk Evi Kız Yurdu" projesini gördüğünü, okul bittiğinde girdiği sınavda istediği puanı alamayınca yurtta kalarak yeniden sınava hazırlanmak için başvuru yaptığını söyledi.

Evde çalışma imkanı olmadığı için yurtta kalmayı tercih ettiğini anlatan Kılıç, yurdun gayet konforlu ve ders çalışma açısından da verimli olduğunu ifade etti.

Kılıç, "Evde çalışarak kazanamazdım çünkü kalabalık aile olunca çalışmak zor oluyor. O açıdan burası güzel oldu benim için. Kültürel açıdan da faydalı oldu etkinlikler, tiyatro ve geziler düzenlendi. Hocalarımızın bize özel olarak verdiği eğitimler vardı. Hayallerime ulaşmamda buranın çok faydası oldu. Hukuk Fakültesini kazandım ve gerçekten çok istiyordum. Bu projeyi yapan ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

- "Önümdeki engelleri Konuk Evi Kız Yurdu ile aştım"

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanan Emine Kerpiç, evde ders çalışmakta zorlandığı için yurda başvurduğunu belirtti.

Hayallerine kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatan Kerpiç, "Hedefime giden yolda önümdeki engelleri Konuk Evi Kız Yurdu ile aştım. Umarım bu proje uzun seneler devam eder ve hayali olan insanlara köprü oluşturur. Bu yurt sayesinde hayallerime ulaştım, umarım başkalarını da hayallerine ulaştırır." ifadelerini kullandı.

- "Öğrenciler için gerçekten çok büyük bir avantaj"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü kazanan Rojin Avcı da yurdun kendisi için çok büyük bir fırsat olduğunu ve bu fırsatı değerlendirdiğini belirtti.

Yurtta hem ders hem de etkinlikler anlamında güzel vakit geçirdiklerini dile getiren Avcı, şunları söyledi:

"Türkçe öğretmenliğini kazandım ve bu hocalarımın sayesinde oldu. Geçen sene evdeydim ve hiçbir şekilde çalışamadım çünkü bir disiplin yoktu. Buraya geldiğimde o disiplini hissettim ve ona uyarak yol aldım. Türkçe öğretmenliği istediğim ve sevdiğim bir bölüm. Kız yurdu sayesinde hayallerime kavuştum. Burası olmasaydı hayallerim gerçekleşmeyecekti. Bu proje çok güzel ve bence devam etmesi gerekiyor. Öğrenciler için gerçekten çok büyük bir avantaj. Ders çalışmak isteyip de çalışamayan herkese burayı tavsiye ediyorum."

- "Evde ders çalışacak ortamları yoktu"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ömer Buğday, Diyarbakır'ın 17 ilçesinde kırsalda yaşayan ve maddi durumu yetersiz öğrencilere yurtta barınma imkanı sağladıklarını belirtti.

Toplamda 19 eğitmen ile yurttaki 7 sınıfta öğrencileri AYT ve TYT sınavlarına hazırladıklarını anlatan Buğday, bu sayede öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Buğday, öğrencilerin sınava hazırlanırken kültürel faaliyetlere ve gezilere de katıldığını dile getirerek, şunları aktardı:

"Öğrencilerimiz kırsaldan geldikleri için evde ders çalışacak ortamları yoktu. Çoğu ailelerimiz 8-10-15 çocuklu olduğu için haliyle evde çalışamaz durumdaydılar. Buraya geldikten sonra hayallerine kavuştular. Aile ortamında ders çalıştılar. Hocalarımız abla şefkatiyle onlara yaklaştı ve öğrencilerimiz memnun bir şekilde buradan ayrıldı. Şu an yoğun bir talep var. Belki bu talebe yetişemeyeceğiz çünkü buranın kapasitesi 120 ancak başvurular 500'ü buldu. Mülakatlar başladığında 1000'leri de geçecektir."

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