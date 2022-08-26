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Diyarbakır'da öğrencilere tekstil sektöründe staj ve burs imkanı

AA

Diyarbakır'da öğrencilere tekstil sektöründe staj ve burs imkanı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tekstil ve moda tasarımı bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, imzalanan protokol kapsamında tekstil alanında staj yapacak, iş imkanı bulacak ve burs ile desteklenecek.

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitim İş Birliği ve İstihdam Protokolü"nün imzalanması amacıyla dernek binasında düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali, protokolün hem milli eğitim hem de sanayi açısından önemli olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın tekstil başkenti olma yolunda ilerlediğini, ciddi manada mesafe kat ettiğini belirten Küçükali, şöyle dedi:

"Mesleki eğitimde ciddi bir çalışmamız var. Hem mesleki eğitim seferberliği hem de meslek liselerimizde bu alanda ciddi çalışmalar var. Bu çalışmalara desteklerinden dolayı derneğimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu protokol Diyarbakır'ımıza ve bölgemize hayırlı olur."

Protokol kapsamında öğrencilere verilecek bursun çok önemli olduğunu ifade eden Küçükali, öğrenciler açısından büyük motivasyon olacağını kaydetti.

Dalkıran ise imzalanan protokolün kente ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sektörün gelişmesiyle birlikte meslek liselerindeki bölümlere ihtiyaçları olduğunu ifade eden Dalkıran, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 20 yıl için alt yapı oluşturmak adına gençlerimize ve çocuklarımıza bu mesleği sevdirmek, Diyarbakır'ımızda gelecekle ilgili modacılar, tasarımcılar ve stilistler yetiştirmek amacıyla bir alt yapı oluşturmak adına bu protokolü imzalıyoruz. Dernek olarak bu mesleği teşvik etmek amacıyla bu yıl bir başlangıç olarak o bölümdeki öğrencilere burs vereceğiz. İnşallah kentimizdeki sivil toplum kuruluşlarına, oda ve borsalara bir örnek teşkil eder."

Daha sonra imzalanan protokol kapsamında Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tekstil ve moda tasarımı bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, GÜNTİAD bünyesinde bulunan işletmelerde staj yapacak.

Eğitimin ardından başarılı öğrenciler istihdam edilecek ve onlara eğitim gördüğü süre boyunca GÜNTİAD tarafından burs verilecek.

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