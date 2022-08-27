Diyarbakır'da ağır tonajlı araçlara denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da ağır tonajlı araçlara denetim

AA

Diyarbakır'da ağır tonajlı araçlara denetim

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurallara uymayan ağır tonajlı araç ve iş makinelerine yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yollarda artan hafriyat tırı ve kamyonları, beton mikserleri ile inşaat malzemesi taşıyan açık dorseli tırlara yönelik denetimleri yoğun şekilde sürdürüyor.

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Kent merkezinde çalışan ağır tonajlı hafriyat kamyonları, beton mikseri gibi araçları denetleyen trafik zabıta ekipleri, brandası olmadan hafriyat, mıcır taşıyarak çevre kirliliğine yol açan ve trafik güvenliğini zora sokan araçlara cezai işlem uyguladı.

Ekipler, yapılan kontrollerde şehir içi giriş izin belgesi olmadan faaliyet yürüten 25 ağır tonajlı araca ceza kesti.

Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelinde yaptığı denetim ve çalışmaları aralıksız sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanserle mücadelesi hastalarına şifa dağıtmasına engel olamadı
YEREL HABERLER Kanserle mücadelesi hastalarına şifa dağıtmasına ...
Diyarbakır'da öğrencilere tekstil sektöründe staj ve burs imkanı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da öğrencilere tekstil sektöründe staj ve ...
Emniyet Müdürü Kaya, Gaffar Okkan'ın mezarını ve şehit edildiği yeri ziyaret ederek, göreve başladı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Kaya, Gaffar Okkan'ın mezarını ve ...
Diyarbakır Emniyet Müdürü Kaya, merhum meslektaşı Okkan'ı andıktan sonra görevine başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyet Müdürü Kaya, merhum meslektaşı ...
Kırsaldaki dar gelirli kızlar ücretsiz yurt ve eğitim desteğiyle üniversiteli oldu
YEREL HABERLER Kırsaldaki dar gelirli kızlar ücretsiz yurt ve eğitim ...
Güneydoğu'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki
YEREL HABERLER Güneydoğu'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ...
Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ...
Dicle Nehri´ne giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Dicle Nehri´ne giren çocuk boğuldu
Bindiği otobüste, çuvala konulmuş kedileri fark edip kurtardı
YEREL HABERLER Bindiği otobüste, çuvala konulmuş kedileri fark edip ...
"Evlat Nöbeti Çalıştayı"nın 25 maddeden oluşan sonuç bildirgesi açıklandı
YEREL HABERLER "Evlat Nöbeti Çalıştayı"nın 25 maddeden oluşan sonuç ...
Diyarbakır'da aşırı sıcaklara rağmen yeşil alanları koruma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da aşırı sıcaklara rağmen yeşil alanları ...
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağı'nda
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağı'nda
Diyarbakır'da belediyeden çocuklara yönelik "yaz kampı"
YEREL HABERLER Diyarbakır'da belediyeden çocuklara yönelik "yaz ...
Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu Diyarbakır annelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu Diyarbakır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.