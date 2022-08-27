Diyarbakır'da ağır tonajlı araçlara denetim

Bulaşık Makinesini Kim İcat Etti?

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurallara uymayan ağır tonajlı araç ve iş makinelerine yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yollarda artan hafriyat tırı ve kamyonları, beton mikserleri ile inşaat malzemesi taşıyan açık dorseli tırlara yönelik denetimleri yoğun şekilde sürdürüyor.

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Kent merkezinde çalışan ağır tonajlı hafriyat kamyonları, beton mikseri gibi araçları denetleyen trafik zabıta ekipleri, brandası olmadan hafriyat, mıcır taşıyarak çevre kirliliğine yol açan ve trafik güvenliğini zora sokan araçlara cezai işlem uyguladı.

Ekipler, yapılan kontrollerde şehir içi giriş izin belgesi olmadan faaliyet yürüten 25 ağır tonajlı araca ceza kesti.

Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelinde yaptığı denetim ve çalışmaları aralıksız sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.