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Hayvan korkusunu hediye köpekle yendi, ömrünü sahipsiz can dostlara adadı

AA

Hayvan korkusunu hediye köpekle yendi, ömrünü sahipsiz can dostlara adadı

DİYARBAKIR (AA) - AYDIN ARIK - Diyarbakır'da, sahipsiz hayvanların beslenmesi, tedavisi, bakımı ve sahiplendirilmesi için mücadele eden hayvansever Sevgi Ekmekçiler, 27 yılda binlerce hayvanın yaşamına "sevgi" ile dokundu.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) memur Ekmekçiler, hayvan fobisini 27 yıl önce arkadaşının hediye ettiği köpek sayesinde yenmeyi başardı.

O günden sonra yaşamını sevgiyle bağlandığı sahipsiz hayvanların bakımına adayan Ekmekçiler, yıllardır kentin cadde ve sokaklarında gezerek, sahipsiz hayvanlara besin desteği sunuyor, hasta ve yaralı olanların tedavisini yaptırıyor, kedi, köpek ve eşekleri sahiplendirip yuva ortamına kavuşmaları için mücadele yürütüyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) kurucu üyesi olan aynı zamanda Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanlığını yapan Ekmekçiler, hayvan sevgisiyle değişen yaşamını AA muhabirine anlattı.

Ekmekçiler daha önce hayvanlardan çok korktuğunu, kedi dahi gördüğünde ayaklarını toplayarak oturduğunu belirterek, "1995 yılında bir arkadaşım bana bir köpek hediye etti. O köpek bize geldikten sonra bütün hayatım değişti. O hayvan benim evladım gibi oldu. Bütün hayvanları birer canlı olarak görmeye başladım. Mücadelem de öyle başladı." dedi.

- "Hayvanlara gönül gözüyle bakmak gerekir"

Her yerde sahipsiz hayvanlar olduğunu anlatan Ekmekçiler, hayvanların beslenmesi ve tedavisiyle ilgilenmenin güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Ekmekçiler, bazı hayvanların kötü muameleye maruz kaldığına işaret ederek, şöyle dedi:

"İnsanlar sırtını dönüyor, ne yazık ki tekme atıp hayvanları yaralıyorlar. Bunu da hiç vicdanları sızlamadan yapıyorlar. Hayvanlara gönül gözüyle bakmak gerekir. Yağmurda, çamurda, karda, arabam buzda kaya kaya o hayvanları aç bırakmamak için canımı hiçe saydım."

- "Bir damla su için muslukların ağzını yalıyorlar"

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da sahipsiz hayvanların içme suyu konusunda ciddi sorun yaşadığına dikkati çeken Ekmekçiler, bu sıcaklardan insanlar gibi hayvanların da çok etkilendiğini belirtti.

Ekmekçiler, "Bir damla su için gidip muslukların ağzını yalıyorlar, bir damla su bulamıyorlar. Diyarbakır'da yazın su bulmak o kadar zor ki onun için herkesin kapısının önüne bir kap su koyması lazım. Bırakılan kapları da lütfen atmasınlar." ifadelerini kullandı.

27 yılda yüzlerce cins hayvanı sahiplendirdiğini, binlerce hayvana sevgi eli uzattığını anlatan Ekmekçiler, hayvanlara desteğini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

- "Sevgi ablamız sayesinde hayvansever oldum"

Sur ilçesinde esnaf Kadir Özyıldız da Sevgi Ekmekçiler sayesinde sahipsiz hayvanlarla ilgilenmeye başladığını belirtti.

Özyıldız, "Sevgi ablamızı 5-6 yıldır tanıyorum, ablamız sayesinde hayvansever oldum. O bize mama, yiyecek getiriyor, biz de hayvanlara veriyoruz. Hayvanların gözüne bakınca onları artık bir hayvan olarak değil bir canlı olarak görüyorum." diye konuştu.

Tarihi Zinciriye Medresesi Yardım Eli Derneği üyesi Muharrem Gür ise Sevgi Ekmekçiler'in desteğiyle sahipsiz hayvanlara baktığını ifade etti.

Gür, hayvanlar için mama ve yemek başta olmak üzere her konuda Ekmekçiler'den destek gördüklerini anlatarak, "Sevgi hanım sadece burada değil, Diyarbakır'ın genelindeki kedilere, köpeklere yardım konusunda kendisini adamış biri." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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