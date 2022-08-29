Kayapınar Belediyesinden özel çocuklara yönelik etkinlik

DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Merkezlerinde rehabilitasyon hizmeti alan özel çocuklar için etkinlik düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde açtığı iki "Engelsiz Yaşam Merkezi" ile engelli dostu olarak bilinen Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sosyal destek projeleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Bu kapsamda belediyeye ait araçlarla merkeze getirilen 70 özel çocuk eğitmenlerin nezaretinde çeşitli oyunlar oynadı.
İkramlarında yapıldığı etkinlikte çocuklar, gönüllerince eğlendi. Eğlenceli zaman geçiren çocuklar daha sonra yine araçlarla evlerine bırakıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, "Zihnimizdeki engelleri ortadan kaldırdığımızda çocuklarımızla ilgili herhangi bir engelimiz kalmayacak. Bu sebeple çocukların engelsiz bir ortamda eğlenmeleri için böylesi bir etkinlik gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.