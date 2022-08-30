Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Küçükali'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçükali, mesajında, tarihin dönüm noktasında kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sağlamlaştıran büyük zaferin 100. yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Küçükali, şunları kaydetti:

"100. yıl dönümünü ilk günkü duygularla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal'in önderliğindeki yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, ana vatan topraklarından atarak bağımsızlığına kavuşmuştur. Elde edilen büyük zafer, milletimizin bağrına dayanan hançerin sökülmesi, özgürlüğümüzü yok etmek isteyenlerin dize getirilmesi destanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını, aziz vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi, terör saldırılarında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit olan güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı kutlu olsun."





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