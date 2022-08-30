Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ilçedeki kentsel dönüşüme ilişkin açıklama yaptı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili Diyarbakır Mimarlar Odası'nın başvurusu üzerine mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı aldığını bildirdi.



Beyoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin şehir olarak "modern" ve "eski" olmak üzere iki bölümü olduğunu belirtti.



Bağlar'ın "eski" dediğimiz bölgesinde yaklaşık 250 bin vatandaşın yaşadığını kaydeden Beyoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"O eski bölgede yaşayan vatandaşlarımızın maddi durumları oldukça düşüktür. Evlerin çoğu yığma dediğimiz gecekondu tarzı evlerden oluşuyor. Sokakların yüzde 90'ına itfaiye veya ambulans giremiyor. Oyun ve park alanları yok. Yeterli sayıda okulları da yok. O bölgenin tek çözümünün kentsel dönüşüm olduğunu ifade ettik. Göreve geldiğimiz andan itibaren bir yol haritası belirleyerek rapor hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunduğumuz rapor kabul edildi. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kentsel dönüşüme başlandı. İlk etapta 54 bin metrekarelik bir alanda kamulaştırmaya başlandı."



Beyoğlu, söz konusu bölgede yaklaşık bin 700 hak sahibinin bulunduğunu, bunlardan 100'e yakınıyla anlaşmanın sağlandığını ve ödemelerinin yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Daha sonra maalesef Diyarbakır Mimarlar Odası mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Şu anda mahkeme sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz. Mahkeme sonuçlandığı andan itibaren hızlı bir şekilde hak sahiplerinin hakları teslim edilecek ve hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme başlayıp mahalle kültürünü bozmadan içinde parkları ve sosyal donatıları da olan modern bir şehir inşa edilecek inşallah. Diyarbakır Mimarlar Odası'nın mahkemeye başvuru gerekçesini bilmiyoruz ama gerekçe Diyarbakır'ın faydasına olan bir gerekçe değildir. Allah korusun, ufacık bir deprem olsa sonucu düşünülemez durumlar meydana gelebilir. Biz eski Bağlar'ı kaderine terk etmek istemiyoruz."



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